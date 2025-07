Braunsbedra/MTU. Die 120 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Wengelsdorf mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (36., 50., 61.). Das Team aus Wengelsdorf musste das Match in Unterzahl fortsetzen. In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Kai Roman Richter (SV Braunsbedra) netzte dann spät in Spielminute 71 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

SV Braunsbedra mit 2:0 vorne – Minute 83

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Idrisa Sidi Sambu den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (83.). Damit war der Erfolg der Braunsbedraner gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Braunsbedra: Simnica – Schulze, Richter, Pereira Nunes, Voigt, Hassel, (71. Rienäcker), Candé Djaló, Werner, Reifarth (54. Monteiro Bacai), Sidi Sambu

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Khodadadkheyl, Erovic, Böhme, Elmi, Rutz (78. Zimmermann), Beier, Goltz, Wartgenstedt, Gonzalez Sospedra, Woithe

Tore: 1:0 Kai Roman Richter (71.), 2:0 Idrisa Sidi Sambu (83.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Paul Leitenberger, Tobias Hornung; Zuschauer: 120