Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Braunsbedra vor 76 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Gleich nach Spielstart schoss Joao Dahaba das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (60.). Die Braunsbedraner legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Kai Roman Richter der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra mit 2:0 vorne – Minute 67

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Eric Hägele den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (83.). Damit war der Triumph der Braunsbedraner gesichert. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Dahaba (79. Reifarth), Krechky (68. Fomba), Richter, Böhme, Odufuye, Popov, Glaubitz, Voigt, Zinchenko, Hägele (85. Tagne Takou)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Ullmann (79. Köhler), Stadler (51. Kräuter), Dos Prazeres Pires, Rothhoff, Kowol (63. Krämer), Kammler, Kopp, Schmidt, Denzin, Kopp

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76