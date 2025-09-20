Der SV Braunsbedra erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Joao Dahaba für Braunsbedra traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra steckte einmal Gelb ein (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra in Minute 67 2:0 in Führung

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Hägele (Braunsbedra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Glaubitz, Zinchenko, Dahaba (79. Reifarth), Richter, Voigt, Böhme, Hägele (85. Tagne Takou), Krechky (68. Fomba), Odufuye, Popov

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Rothhoff, Kammler, Kopp, Schmidt, Dos Prazeres Pires, Ullmann (79. Köhler), Stadler (51. Kräuter), Kowol (63. Krämer), Denzin, Kopp

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76