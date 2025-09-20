Der SV Braunsbedra errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Weißenfels durch.

Gleich nach dem Anstoß schoss Joao Dahaba das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (60.). Die Braunsbedraner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Kai Roman Richter der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

67. Minute: SV Braunsbedra baut Führung auf 2:0 aus

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Eric Hägele den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 ausbaute (83.). Damit war der Sieg der Braunsbedraner gesichert. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Braunsbedra sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Hägele (85. Tagne Takou), Popov, Dahaba (79. Reifarth), Odufuye, Zinchenko, Voigt, Glaubitz, Krechky (68. Fomba), Richter, Böhme

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kammler, Schmidt, Denzin, Stadler (51. Kräuter), Kopp, Kowol (63. Krämer), Kopp, Dos Prazeres Pires, Ullmann (79. Köhler), Rothhoff

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76