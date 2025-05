Braunsbedra/MTU. Am Samstag haben sich der SV Braunsbedra und der FC RSK Freyburg ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:1).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Felix Kaiser das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Kai Roman Richter den Ball ins Netz (13.).

Minute 13 SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg im Gleichstand – 1:1

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Braunsbedra ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Noah Toth schoss und traf in der 47. Spielminute. Es wollte den Braunsbedraern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Philipp Kolata schoss und traf in der 59. Spielminute. Unentschieden. Der SV Braunsbedra konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Noah Toth schoss und traf in Minute 69 noch einmal. So leicht ließen sich die Freyburger aber nicht unterkriegen. Max Schirner schoss und traf in der 75. Spielminute per Strafstoß. Unentschieden. Die Braunsbedraner schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Adewale Odufuye versenkte den Ball in Spielminute 82. Spielstand 4:3 für den SV Braunsbedra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 25

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Dmytro Zinchenko (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:3 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 96 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Ochse – Schulze, Berndt, Zinchenko (90. Necke), Voigt, Richter, Böhme (59. Odufuye), Hassel, Reifarth (83. Fomba), Glaubitz, Toth (90. Tischler)

FC RSK Freyburg: Madeja – Lehwald (51. Kolata), Alalo, Gottschalk (74. Schied), Schirner, Schulz, Kaiser (25. Dos Prazeres Pires), Weise, Alalo, Mohrmann, Eisenhut (63. Bartel)

Tore: 0:1 Felix Kaiser (10.), 1:1 Kai Roman Richter (13.), 2:1 Noah Toth (47.), 2:2 Philipp Kolata (59.), 3:2 Noah Toth (69.), 3:3 Max Schirner (75.), 4:3 Adewale Odufuye (82.), 5:3 Dmytro Zinchenko (90.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Laurence Steffen, Karsten Bukvic; Zuschauer: 146