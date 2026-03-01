Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den Sportring Mücheln fuhr der SV Braunsbedra am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Braunsbedra/MTU. Die 450 Besucher des Stadions des Friedens haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner schlugen das Team aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ibrahimi Bachirou Soulet (SV Braunsbedra) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Braunsbedraner waren aber noch nicht fertig: In Minute 70 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Eric Hägele erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

70. Minute: SV Braunsbedra baut Führung auf 2:0 aus

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Joao Dahaba wurde für Martin Necke eingesetzt und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite verließen Tobias Bagehorn für Paul Sell und Moritz Sommerwerk für Jason Lee Herrmann den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln doch noch die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Philip Buss (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mücheln erzielen (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Reifarth, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Böhme, Richter, Odufuye (67. Werner), Glaubitz, Voigt, Necke (79. Dahaba), Schulze, Toth (67. Hägele)

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Saddei (67. Meyer), Berghammer, Maak, Bagehorn (75. Sell), Kuhnert, Sommerwerk (78. Herrmann), Hiersig, Schubert, Semmer (87. Buss)

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450