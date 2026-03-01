Der SV Braunsbedra sicherte sich am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Braunsbedra/MTU. Die 450 Besucher des Stadions des Friedens haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner schlugen die Gäste aus Mücheln mit 2:1 (0:0) knapp. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Ibrahimi Bachirou Soulet (SV Braunsbedra) netzte in der 8. Minute der zweiten Spielhälfte (53.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Braunsbedraner legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Eric Hägele der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

70. Minute: SV Braunsbedra liegt mit 2:0 vorne

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Joao Dahaba kam rein für Martin Necke und Dmytro Zinchenko für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite sprangen Paul Sell für Tobias Bagehorn und Jason Lee Herrmann für Moritz Sommerwerk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem Sportring Mücheln doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Philip Buss den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Mücheln erlangte (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Glaubitz, Reifarth, Voigt, Böhme, Odufuye (67. Werner), Toth (67. Hägele), Schulze, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Necke (79. Dahaba), Richter

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk (78. Herrmann), Semmer (87. Buss), Bagehorn (75. Sell), Kuhnert, Schubert, Maak, Saddei (67. Meyer), Grosser, Berghammer, Hiersig

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450