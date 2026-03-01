Einen 2:1 (0:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln fuhr der SV Braunsbedra am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 450 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner setzten sich knapp mit 2:1 (0:0) gegen die Gäste aus Mücheln durch. Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Ibrahimi Bachirou Soulet das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.). Die Braunsbedraner waren aber noch nicht fertig: In Minute 70 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß durch Eric Hägele erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

SV Braunsbedra führt in Minute 70 mit 2:0

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Joao Dahaba ersetzte Martin Necke und Dmytro Zinchenko kam rein für Ibrahimi Bachirou Soulet. Auf der Gastseite sprangen Paul Sell für Tobias Bagehorn und Jason Lee Herrmann für Moritz Sommerwerk ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der Nachspielzeit nutzte der Sportring Mücheln doch noch die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Philip Buss (Mücheln) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Mücheln erzielen (90.+4). Die Gegner vom SV Braunsbedra beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – Sportring Mücheln

SV Braunsbedra: Henze – Schulze, Glaubitz, Böhme, Odufuye (67. Werner), Voigt, Richter, Necke (79. Dahaba), Reifarth, Bachirou Soulet (79. Zinchenko), Toth (67. Hägele)

Sportring Mücheln: Mund – Sommerwerk (78. Herrmann), Saddei (67. Meyer), Hiersig, Grosser, Berghammer, Semmer (87. Buss), Bagehorn (75. Sell), Kuhnert, Schubert, Maak

Tore: 1:0 Ibrahimi Bachirou Soulet (53.), 2:0 Eric Hägele (70.), 2:1 Philip Buss (90.+4); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Max Eisfeld, Richard Riemer; Zuschauer: 450