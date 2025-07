Der SV Braunsbedra erzielte am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 55 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Eintracht Kreisfeld.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Kreisfeld mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Julinho Monteiro Bacai (SV Braunsbedra) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

SV Braunsbedra mit 2:0 vorne – Minute 75

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Adewale Odufuye ersetzte Bonandji Valentim Pereira Nunes und Ifeanyi Paulinus Ihezuru kam rein für . Auf der Gastseite sprangen Oliver Müller für Christian Lemmnitz-Thenee und Lucas Bohlmann für Sebastian Dell ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Kreisfeld kassierte zweimal Gelb.

30 Minuten nach der Pause konnte Ifeanyi Paulinus Ihezuru (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen (75.). Mit 2:0 gingen die Braunsbedraner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Eintracht Kreisfeld

SV Braunsbedra: Ochse – Pereira Nunes (46. Odufuye), Monteiro Bacai, Schulze, Dubelzek, Hassel (74. Werner), Sidi Sambu, (46. Ihezuru), Glaubitz, Voigt, Richter (85. Toth)

SV Eintracht Kreisfeld: Tobiasch – Huster, Gießler, Lampe, Lemmnitz-Thenee (68. Müller), Herrmann, Dell (74. Bohlmann), Stellmach, Lemmnitz-Thenee, Schwarzbach, Weber

Tore: 1:0 Julinho Monteiro Bacai (8.), 2:0 Ifeanyi Paulinus Ihezuru (75.); Schiedsrichter: Oskar Schubert (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, René Schwarzbach; Zuschauer: 55