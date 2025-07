Braunsbedra/MTU. Die 120 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Wengelsdorf mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (36., 50., 61.). Das Team aus Wengelsdorf musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Kai Roman Richter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (71.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

83. Minute: SV Braunsbedra mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Idrisa Sidi Sambu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (83.).

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Braunsbedra: Simnica – Candé Djaló, Hassel, Voigt, Schulze, Richter, Reifarth (54. Monteiro Bacai), Sidi Sambu, Werner, (71. Rienäcker), Pereira Nunes

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz – Böhme, Erovic, Beier, Elmi, Goltz, Wartgenstedt, Rutz (78. Zimmermann), Woithe, Khodadadkheyl, Gonzalez Sospedra

Tore: 1:0 Kai Roman Richter (71.), 2:0 Idrisa Sidi Sambu (83.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Paul Leitenberger, Tobias Hornung; Zuschauer: 120