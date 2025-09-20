Dem SV Braunsbedra glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 76 Zuschauer waren live dabei.

Braunsbedra/MTU. Die 76 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Joao Dahaba das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (60.). Die Braunsbedraner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Kai Roman Richter der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Minute 67: SV Braunsbedra mit 2:0 Vorsprung

Nur sieben Minuten vor Schluss gelang es Eric Hägele, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (83.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Popov, Richter, Böhme, Voigt, Zinchenko, Hägele (85. Tagne Takou), Dahaba (79. Reifarth), Glaubitz, Odufuye, Krechky (68. Fomba)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kopp, Denzin, Kopp, Kowol (63. Krämer), Stadler (51. Kräuter), Dos Prazeres Pires, Schmidt, Kammler, Ullmann (79. Köhler), Rothhoff

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76