Der SV Braunsbedra errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 76 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Braunsbedra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 76 Besuchern des Stadions des Friedens geboten. Die Braunsbedraner waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Joao Dahaba für Braunsbedra traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Braunsbedra musste einmal Gelb hinnehmen (60.). Die Braunsbedraner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Kai Roman Richter der Torschütze (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

2:0 Vorsprung für SV Braunsbedra – Minute 67

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Eric Hägele (Braunsbedra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Zinchenko, Hägele (85. Tagne Takou), Dahaba (79. Reifarth), Voigt, Krechky (68. Fomba), Glaubitz, Popov, Odufuye, Böhme, Richter

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Dos Prazeres Pires, Schmidt, Kowol (63. Krämer), Kopp, Denzin, Kammler, Ullmann (79. Köhler), Stadler (51. Kräuter), Kopp, Rothhoff

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76