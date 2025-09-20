Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Braunsbedra vor 76 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Joao Dahaba (SV Braunsbedra) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Braunsbedra kassierte einmal Gelb (60.). In der zweiten Halbzeit setzte Braunsbedra noch einen drauf: In Minute 67 wurde das zweite Tor durch Kai Roman Richter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Braunsbedra führt in Minute 67 mit 2:0

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor Abpfiff, konnte Eric Hägele (Braunsbedra) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Braunsbedraner als Sieger vom Platz. In Spielminute 83 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Braunsbedraner haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Braunsbedra: Henze – Krechky (68. Fomba), Popov, Glaubitz, Hägele (85. Tagne Takou), Böhme, Voigt, Dahaba (79. Reifarth), Odufuye, Zinchenko, Richter

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Schmidt – Kopp, Kowol (63. Krämer), Rothhoff, Dos Prazeres Pires, Ullmann (79. Köhler), Kopp, Schmidt, Kammler, Denzin, Stadler (51. Kräuter)

Tore: 1:0 Joao Dahaba (9.), 2:0 Kai Roman Richter (67.), 3:0 Eric Hägele (83.); Schiedsrichter: Domenic Stamm (Halle); Assistenten: Lukas Dennis Pötzsch, Roman Schönemann; Zuschauer: 76