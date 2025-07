Dem SV Braunsbedra gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 70 Zuschauer waren live dabei.

Braunsbedra/MTU. Die 70 Besucher des Stadions des Friedens haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Braunsbedraner besiegten das Team aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Thomas Witter (Wittenberg) eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (41.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Mario Rützel vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Spieler Nummer 8 das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (42.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 6

SV Braunsbedra liegt in Minute 46 2:0 vorn

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Nico Voigt (Braunsbedra) den Ball über die Linie bringen (70.). Mit 3:0 verließen die Braunsbedraner den Platz als Sieger. In Spielminute 78 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Braunsbedra: Simnica – Sidi Sambu, Dubelzek (83. Murke), Candé Djaló (73. Glaubitz), Werner, Schulze, Voigt, Hassel (73. Lewinski), Odufuye (46. Reifarth), Pereira Nunes, (83. Ihezuru)

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Eisler, Roßner, Fuhrmann (81. Yadlos), Stöhr, Gerhardt, Kamuhanga (70. Gümül), Stöhr, Hetke, Herbach

Tore: 1:0 (42.), 2:0 Paskal Dubelzek (46.), 3:0 Nico Voigt (70.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Oskar Schubert, Toni Wollmann; Zuschauer: 70