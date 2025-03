Einen 4:3 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der SV Eintracht Kreisfeld am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hergisdorf/MTU. Der SV Eintracht Kreisfeld und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 4:3 (2:2). Insgesamt sechzehn Karten inklusive drei Platzverweise kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Es waren schon 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Leon Teske für Oberröblingen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Sangerhauser konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war David Pechara der Torschütze (39.).

39. Minute SV Eintracht Kreisfeld gleichauf mit VfB Oberröblingen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Pechara für Kreisfeld (43.). Es blieb spannend. Florian Cepa (Oberröblingen) traf in Minute 45. Johannes Schneider traf für Kreisfeld (70). Lennart Ryan Kummer traf für Oberröblingen (90). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 21

Schon zwei Minuten darauf konnte Tobias Schwarzbach (Kreisfeld) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hergisdorfer Elf erzielen (90.+8). In Spielminute 98 handelte sich der VfB Oberröblingen noch eine Rote Karte ein. Der SV Eintracht Kreisfeld hat sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Kreisfeld – VfB Oberröblingen

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Schneider, Kühnemund, Kemnitz (90. J. G. Weber), Prudlik, D. Lemmnitz-Thenee, Petsch (46. Huster), Stellmach, Werthmann (72. V. Weber), Pechara, Schwarzbach

VfB Oberröblingen: Weißenberg – Kummer, Franke, Leich, Meißner (87. Ulrich), Kühne, Cepa, Heise, Raev, Eckstein, Teske

Tore: 0:1 Leon Teske (35.), 1:1 David Pechara (39.), 2:1 David Pechara (43.), 2:2 Florian Cepa (45.), 3:2 Johannes Schneider (70.), 3:3 Lennart Ryan Kummer (90.+6), 4:3 Tobias Schwarzbach (90.+8); Zuschauer: 95