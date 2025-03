Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen die SG Spergau fuhr der SV Eintracht Kreisfeld am 19. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hergisdorf/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Eintracht Kreisfeld und SG Spergau mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 65 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Kreisfeld live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es düster aus. Doch dann brachte Tom Stellmach via Strafstoß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 19

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Kreisfeld – SG Spergau

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Schwarzbach, Schneider, Stellmach, Gießler, Werthmann (70. Tobiasch), D. Lemmnitz-Thenee, Kemnitz (70. V. Weber), Lotse, D. Pechara (85. F. Pechara), Huster (40. Kühnemund)

SG Spergau: Engel – Jauck, Bernhardt (60. Eidner), Böttger (75. Pohle), Osmanaj, Machner, Kurze, Immig (60. Völkerling), Hammerschmidt (75. Peterwitz), Ionasanu, Jauck

Tore: 1:0 Tom Stellmach (70.); Schiedsrichter: Maik Wiezoreck (Halle); Assistenten: Matthias Neul, Heinz Malsch; Zuschauer: 65