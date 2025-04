Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den SV Zöschen 1912 fuhr der SV Eintracht Kreisfeld am 23. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hergisdorf/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Eintracht Kreisfeld nach einem klaren Rückstand den SV Zöschen 1912 mit einem 2:1 (1:1) bezwungen.

In Minute 16 schoss Sebastian Schlorf das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Leunaer konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tom Stellmach der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (27.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 23

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Tobias Schwarzbach (Kreisfeld) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hergisdorfer Elf erzielen (90.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Kreisfeld wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 90 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Zöschen 1912 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Kreisfeld – SV Zöschen 1912

SV Eintracht Kreisfeld: Franke – Schwarzbach, Gießler, Petsch (46. Kühnemund), Schneider, D. Lemmnitz-Thenee (75. C. Lemmnitz-Thenee), Huster (46. Werthmann), J. G. Weber, Stellmach (75. V. Weber), Kemnitz, Friedrich (46. Prudlik)

SV Zöschen 1912: Jung – Kühnel, Schlorf, Erl (63. Jirsak), Scheibe, Rieder, Mißner, Junge, Gemazashvili (81. Kops), Mißner, Felske

Tore: 0:1 Sebastian Schlorf (16.), 1:1 Tom Stellmach (27.), 2:1 Tobias Schwarzbach (90.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Tobias Kuhnert, Rainer Burow; Zuschauer: 60