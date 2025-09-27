Der SV Großgrimma errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:2). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiri Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

In Minute 13 schoss Justin Bauer das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tobias Meißner (26.) erzielt wurde.

SV Großgrimma und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Pause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (59.). Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Rackowitz (80. Ibrahim), Schneider, (90. Pillert), Angeli, Weidner, Beyenbach, Wöpe, Zech (90. Beyer), Bauer

VfB Oberröblingen: Beek – Cepa, Michael, Pulz, Strese, Wenske, Meißner, Kummer, Altenburg (62. Altenburg), Angelstein (51. Ernst), Franke

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51