Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Großgrimma ein 3:2 (0:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Erfolg für das Team aus Großgrimma.

Nach lediglich 17 Minuten schoss Lennox Lieb das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Oliver Seidel der Torschütze (51.).

SV Großgrimma liegt 0:2 zurück – Minute 51

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Bereits vier Spielminuten später konnte Felix Zech (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hohenmölser Mannschaft erzielen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hohenmölser haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Zech, Angeli, Krobitzsch (59. Beyenbach), F. Rackowitz (59. Ibrahim), M. Rackowitz, Weidner, Göbel, Wöpe (77. Boronczyk), Pillert (86. Palatini), Schneider

TSV Großkorbetha: Stark – Reinschmied, Knothe, Lieb (62. Hesse), Thurm, Hartmann (86. Pschribülla), Schneider, Seidel (80. Binneböse), Knothe, Große, Küster

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145