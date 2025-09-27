Einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen heimste der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Insgesamt fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Justin Bauer traf für den SV Großgrimma in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Hohenmölser konterten bald darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Tobias Meißner der Torschütze (26.).

1:1 im Duell zwischen SV Großgrimma und VfB Oberröblingen – Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hohenmölser Mannschaft erzielen (59.). Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Bauer, Wöpe, Schneider, Zech (90. Beyer), Angeli, Weidner, Rackowitz (80. Ibrahim), Beyenbach, (90. Pillert), Göbel

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Kummer, Pulz, Meißner, Altenburg (62. Altenburg), Strese, Wenske, Michael, Cepa, Angelstein (51. Ernst)

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51