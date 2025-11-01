Dem SV Großgrimma gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den Sportring Mücheln mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 84 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser schlugen die Gäste aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marcel Theumer (Merseburg) eine Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte an die Gäste (18., 37.). Das Team aus Mücheln musste das Match in Unterzahl fortsetzen. Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christian Beyer, als Max Weidner mit einem Strafstoß für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Doppelpack von Max Weidner bringt SV Großgrimma 2:0 in Führung – Minute 87

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Weidner, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (87.). In Spielminute 87 handelte sich der Sportring Mücheln noch eine Gelbe Karte ein. Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Beyenbach (86. Kästner), Zech, Weidner, Rackowitz, Baum, Göbel, Schneider, Angeli (49. Boronczyk), Krobitzsch (86. Palatini), Witt (68. Pillert)

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Schubert, Berghammer, Büttner, Bagehorn (80. Sell), Kuhnert, Kunze (72. Reinboth), Grosser, Sommerwerk (40. Richter), Hiersig

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84