Der SV Großgrimma sicherte sich am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Im Spiel zwischen Großgrimma und Großkorbetha am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für das Team aus Großgrimma.

Lennox Lieb traf für den TSV Großkorbetha in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Oliver Seidel den Ball ins Netz.

SV Großgrimma gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 51

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Nach wenigen Momenten gelang es Felix Zech, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Hohenmölser Team den Sieg zu bescheren (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – M. Rackowitz, Weidner, Angeli, Krobitzsch (59. Beyenbach), Zech, Schneider, Göbel, Wöpe (77. Boronczyk), Pillert (86. Palatini), F. Rackowitz (59. Ibrahim)

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann (86. Pschribülla), Küster, Knothe, Thurm, Lieb (62. Hesse), Seidel (80. Binneböse), Reinschmied, Schneider, Große, Knothe

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145