Der SV Großgrimma errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tobias Meißner (26.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (59.). Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Rackowitz (80. Ibrahim), Beyenbach, (90. Pillert), Wöpe, Schneider, Zech (90. Beyer), Bauer, Angeli, Göbel, Weidner

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Altenburg (62. Altenburg), Pulz, Kummer, Cepa, Franke, Meißner, Strese, Wenske, Angelstein (51. Ernst)

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51