Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen fuhr der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem fesselnden Match haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Tobias Meißner den Ball ins Netz (26.).

1:1 im Duell zwischen SV Großgrimma und VfB Oberröblingen – Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Max Rackowitz (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Hohenmölser Mannschaft erzielen (59.). Der SV Großgrimma sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli, Rackowitz (80. Ibrahim), Wöpe, Schneider, Weidner, Zech (90. Beyer), Göbel, Beyenbach, Bauer, (90. Pillert)

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Franke, Wenske, Michael, Altenburg (62. Altenburg), Cepa, Kummer, Meißner, Strese, Angelstein (51. Ernst)

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51