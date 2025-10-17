Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Großgrimma ein 3:2 (0:1)-Triumph über den TSV Großkorbetha.

Hohenmölsen/MTU. Nach haben sich der SV Großgrimma und der TSV Großkorbetha am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Großgrimma – Großkorbetha: Nachdem der SV Großgrimma an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 3:2 (0:1).

Lennox Lieb traf für den TSV Großkorbetha in Spielminute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Weißenfelser legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Oliver Seidel der Torschütze (51.).

Minute 51: SV Großgrimma mit 0:2 im Rückstand

Großgrimma war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 7 schoss und traf (56.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 20 Minuten legte das Team von Jens Böhme nach und netzte ein weiteres Mal ein (76). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Bereits vier Minuten später konnte Felix Zech (Großgrimma) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hohenmölser Elf erzielen (80.). Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – TSV Großkorbetha

SV Großgrimma: Meißner – Angeli, Schneider, Göbel, Zech, Weidner, M. Rackowitz, F. Rackowitz (59. Ibrahim), Krobitzsch (59. Beyenbach), Pillert (86. Palatini), Wöpe (77. Boronczyk)

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann (86. Pschribülla), Reinschmied, Schneider, Lieb (62. Hesse), Thurm, Große, Knothe, Küster, Knothe, Seidel (80. Binneböse)

Tore: 0:1 Lennox Lieb (17.), 0:2 Oliver Seidel (51.), 1:2 Lucas Schneider (56.), 2:2 Max Weidner (76.), 3:2 Felix Zech (80.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Nils Schäfer, Jan Müller; Zuschauer: 145