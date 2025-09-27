Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Großgrimma ein 3:2 (2:2)-Heimsieg über den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:2). Schiri Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Nach lediglich 13 Minuten schoss Justin Bauer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Tobias Meißner (26.) erzielt wurde.

SV Großgrimma und VfB Oberröblingen – 1:1 in Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Pause, als Max Rackowitz den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Großgrimma sicherte (59.). Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, Zech (90. Beyer), Weidner, Schneider, Bauer, Beyenbach, Rackowitz (80. Ibrahim), Wöpe, (90. Pillert), Angeli

VfB Oberröblingen: Beek – Pulz, Angelstein (51. Ernst), Michael, Wenske, Altenburg (62. Altenburg), Cepa, Kummer, Franke, Meißner, Strese

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51