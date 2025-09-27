Einen 3:2 (2:2)-Heimerfolg gegen den VfB Oberröblingen heimste der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) ausgesprochen. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Justin Bauer traf für den SV Großgrimma in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tobias Meißner (26.) erzielt wurde.

Minute 26 SV Großgrimma auf Augenhöhe mit VfB Oberröblingen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Pause, als Max Rackowitz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Großgrimma sicherte (59.). Die Hohenmölser sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – (90. Pillert), Weidner, Göbel, Rackowitz (80. Ibrahim), Wöpe, Beyenbach, Angeli, Schneider, Bauer, Zech (90. Beyer)

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Strese, Meißner, Wenske, Pulz, Michael, Kummer, Altenburg (62. Altenburg), Cepa, Angelstein (51. Ernst)

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51