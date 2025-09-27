Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 glückte dem SV Großgrimma ein 3:2 (2:2)-Heimsieg über den VfB Oberröblingen.

Hohenmölsen/MTU. Am Samstag haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:2). Schiri Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser chaotischen Partie zum Einsatz.

Justin Bauer (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor folgte kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tobias Meißner den Ball ins Netz (26.).

1:1 im Duell zwischen SV Großgrimma und VfB Oberröblingen – Minute 26

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Die Partie blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

In Minute 59 fiel das letzte Tor der Partie. 14 Minuten nach der Pause gelang es Max Rackowitz, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Hohenmölser Mannschaft den Sieg zu verschaffen (59.). Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Bauer, Weidner, (90. Pillert), Schneider, Beyenbach, Zech (90. Beyer), Göbel, Wöpe, Angeli, Rackowitz (80. Ibrahim)

VfB Oberröblingen: Beek – Franke, Michael, Angelstein (51. Ernst), Kummer, Cepa, Wenske, Strese, Meißner, Pulz, Altenburg (62. Altenburg)

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51