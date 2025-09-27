Einen 3:2 (2:2)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen heimste der SV Großgrimma am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Hohenmölsen/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich der SV Großgrimma und der VfB Oberröblingen am Samstag 3:2 (2:2) getrennt. Schiedsrichter Jens Abel (Zörbig) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem fünfzehn Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

In Minute 13 schoss Justin Bauer das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Tobias Meißner den Ball ins Netz (26.).

Minute 26 SV Großgrimma gleichauf mit VfB Oberröblingen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Lennart Ryan Kummer für Oberröblingen (29.). Es blieb spannend. Max Weidner (Großgrimma) traf in Minute 45. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Das letzte Tor der Partie fiel 14 Minuten nach der Pause, als Max Rackowitz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Großgrimma sicherte (59.). Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – VfB Oberröblingen

SV Großgrimma: Schmidt – Wöpe, Beyenbach, Schneider, Zech (90. Beyer), Bauer, Angeli, Weidner, Göbel, (90. Pillert), Rackowitz (80. Ibrahim)

VfB Oberröblingen: Beek – Meißner, Wenske, Cepa, Kummer, Altenburg (62. Altenburg), Strese, Franke, Angelstein (51. Ernst), Michael, Pulz

Tore: 1:0 Justin Bauer (13.), 1:1 Tobias Meißner (26.), 1:2 Lennart Ryan Kummer (29.), 2:2 Max Weidner (45.), 3:2 Max Rackowitz (59.); Schiedsrichter: Jens Abel (Zörbig); Assistenten: Philipp Hüttner, Michael Beyer; Zuschauer: 51