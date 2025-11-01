Dem SV Großgrimma gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den Sportring Mücheln mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 84 Zuschauer waren live dabei.

Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser schlugen das Team aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christian Beyer, als Max Weidner mit einem Strafstoß für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

Doppelpack von Max Weidner bringt SV Großgrimma 2:0 in Führung – 87. Minute

Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Weidner, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (87.). Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln

SV Großgrimma: Schmidt – Baum, Schneider, Rackowitz, Angeli (49. Boronczyk), Krobitzsch (86. Palatini), Witt (68. Pillert), Göbel, Beyenbach (86. Kästner), Weidner, Zech

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Maak, Büttner, Kunze (72. Reinboth), Grosser, Schubert, Hiersig, Berghammer, Sommerwerk (40. Richter), Bagehorn (80. Sell)

Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84