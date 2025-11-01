Ergebnis 9. Spieltag SV Großgrimma siegt im Heimspiel mit 2:0 gegen Sportring Mücheln
Dem SV Großgrimma gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den Sportring Mücheln mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 84 Zuschauer waren live dabei.
Hohenmölsen/MTU. Die 84 Besucher auf dem Sportplatz Großgrimma - Platz 1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hohenmölser schlugen das Team aus Mücheln mit 2:0 (1:0) souverän.
Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Christian Beyer, als Max Weidner mit einem Strafstoß für Großgrimma traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Hohenmölsen
- Wettbewerb: Landesklasse 6
- Spieltag: 9
Doppelpack von Max Weidner bringt SV Großgrimma 2:0 in Führung – 87. Minute
Nur drei Minuten vor Spielende gelang es Weidner, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (87.). Die Gegner vom SV Großgrimma beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Großgrimma hat sich somit Platz zehn gesichert.
Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – Sportring Mücheln
SV Großgrimma: Schmidt – Baum, Schneider, Rackowitz, Angeli (49. Boronczyk), Krobitzsch (86. Palatini), Witt (68. Pillert), Göbel, Beyenbach (86. Kästner), Weidner, Zech
Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Maak, Büttner, Kunze (72. Reinboth), Grosser, Schubert, Hiersig, Berghammer, Sommerwerk (40. Richter), Bagehorn (80. Sell)
Tore: 1:0 Max Weidner (40.), 2:0 Max Weidner (87.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Christian Petzka, Hendrik Miekautsch; Zuschauer: 84