Hohenmölsen/MTU. Vor 35 Zuschauern hat sich das Team von Heiko Angeli mit 1:4 (0:2) gegen Wengelsdorf geschlagen geben müssen.

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Weißenfelser legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Bohdan Brovii der Torschütze (4.).

Minute 4: SV Großgrimma 0:2 im Hintertreffen

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Tim Beier konnte in Minute 52 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Spielstand 3:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Beier (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:1 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Großgrimma wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Wacker 1919 Wengelsdorf beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli (82. Kästner), Beyenbach, Krobitzsch (46. Bauer), M. Rackowitz, Zech, F. Rackowitz (60. Ibrahim), Weidner, Baum, Göbel, Schneider (68. Pillert)

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Brovii (72. Goltz), Lewinski, Horstka, Woithe, Marschhausen, Khodadadkheyl (72. Wolf), Rutz, Erovic (77. Zimmermann), Beier (86. Becker), Hempel

Tore: 0:1 Kenan Erovic (3.), 0:2 Bohdan Brovii (4.), 0:3 Tim Beier (52.), 1:3 Marius Baum (68.), 1:4 Tim Beier (86.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Philipp Münchow; Zuschauer: 35