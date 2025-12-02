Dem SV Kelbra glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Laucha mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Illia Nosov (SV Kelbra) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Minute 55: SV Kelbra führt mit zwei Toren

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Zehn Minuten nach Anstoß gelang es Henrik Sommer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (55.). Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Kelbra hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi (76. Hegenbart), Matschulat, Seliushkov, Rybak, Conde (73. Eßrich), Nosov, Shpikula, Okapal, Gurniak, Sommer

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Schaer (76. Fahnert), Krentz, Hahnemann, Saal, Schmidt, Keidel, Schumann, Riesen, Bothe, Thieme

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60