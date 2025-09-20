Einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha fuhr der SV Kelbra am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Kelbra/MTU. Am Samstag haben sich der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Maximiliano Exequiel Conde (SV Kelbra) netzte nur eine Minute nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Kelbraer legten in der 18. Spielminute nach. Diesmal war Nazar Rybak der Torschütze.

Minute 18: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

26 Minuten nach der Pause konnte Knothe (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (71.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat, Tagishi, Barthel, Conde (90. Steinberg), Shpikula, Okapal (83. Hegenbart), Rybak, Nosov (75. Khudyi), Gurniak, Eis

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Lieb, Knothe, Hartmann, Berbig (65. Binneböse), Pschribülla (83. Bader), Reinschmied, Hoppen, Schneider, Küster, Knothe

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55