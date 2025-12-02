Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 60 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den BSC 99 Laucha freuen.

Kelbra/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Kelbra eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Kelbraer gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Laucha.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, als Illia Nosov für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SV Kelbra liegt in Minute 55 2:0 vorn

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Zehn Minuten nach Anpfiff gelang es Henrik Sommer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (55.). Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Kelbraer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Conde (73. Eßrich), Shpikula, Seliushkov, Gurniak, Matschulat, Khudyi (76. Hegenbart), Sommer, Okapal, Rybak, Nosov

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Schaer (76. Fahnert), Riesen, Schmidt, Bothe, Hahnemann, Schumann, Krentz, Saal, Keidel, Thieme

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60