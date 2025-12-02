Dem SV Kelbra gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen das Team aus Laucha mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Andreas Kundlatsch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SV Kelbra liegt in Minute 55 2:0 vorn

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Halbzeitpause. Zehn Minuten nach Anpfiff gelang es Henrik Sommer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (55.). Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Kelbra sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Okapal, Shpikula, Conde (73. Eßrich), Sommer, Khudyi (76. Hegenbart), Seliushkov, Gurniak, Nosov, Matschulat

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Krentz, Keidel, Riesen, Schumann, Thieme, Schmidt, Hahnemann, Bothe, Saal, Schaer (76. Fahnert)

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60