Dem SV Kelbra gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SSC Weißenfels II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 51 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: Eine Minute vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Eric Okapal erzielt.

SV Kelbra führt nach 44 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Arthur Ducke (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat, Hegenbart (62. Khudyi), Conde, Tagishi, Okapal (86. Angermann), Nosov, Rybak, Barthel, Eis, Shpikula

SSC Weißenfels II: Magul – Karl (86. Apel), Baust, Kresse, Scheiding, Hauer (70. Roy), Petrick, Häcker, Ducke, Barnickel, Scherbaum

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51