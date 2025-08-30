Der SV Kelbra errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 51 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II.

Kelbra/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra liegt in Minute 44 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Arthur Ducke (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Okapal (86. Angermann), Rybak, Eis, Tagishi, Nosov, Barthel, Conde, Hegenbart (62. Khudyi), Matschulat

SSC Weißenfels II: Magul – Scheiding, Karl (86. Apel), Kresse, Hauer (70. Roy), Barnickel, Scherbaum, Petrick, Häcker, Baust, Ducke

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51