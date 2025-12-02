Der SV Kelbra erzielte am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 60 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Laucha durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Illia Nosov (SV Kelbra) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 45, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SV Kelbra liegt in Minute 55 2:0 vorn

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Henrik Sommer (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (55.). Mit 2:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Sommer, Okapal, Gurniak, Shpikula, Conde (73. Eßrich), Rybak, Seliushkov, Khudyi (76. Hegenbart), Matschulat, Nosov

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Schumann, Hahnemann, Thieme, Saal, Schaer (76. Fahnert), Schmidt, Krentz, Keidel, Bothe, Riesen

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60