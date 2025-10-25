Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 40 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kelbraer legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Illia Nosov der Torschütze (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra mit 2:0 vorne – Minute 65

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Luca Connor Matschulat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (79.). In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat (90. Neumann), Shpikula, Barthel, Gurniak, Tagishi (71. Hegenbart), Rybak, Khudyi, Nosov, Eis, Eßrich (82. Bornkessel)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Ullmann, Schell (59. Ghebregergis), Köhler, Kowol, Drischmann, Kräuter, Dos Prazeres Pires, Kopp, Rothhoff

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40