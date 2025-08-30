Dem SV Kelbra glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SSC Weißenfels II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 51 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jaroslav Shpikula das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Kelbraer legten in der 44. Spielminute nach. Diesmal war Eric Okapal der Torschütze.

SV Kelbra führt in Minute 44 mit 2:0

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Arthur Ducke (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Barthel, Shpikula, Matschulat, Rybak, Okapal (86. Angermann), Conde, Hegenbart (62. Khudyi), Tagishi, Nosov

SSC Weißenfels II: Magul – Baust, Ducke, Barnickel, Petrick, Scherbaum, Kresse, Häcker, Karl (86. Apel), Scheiding, Hauer (70. Roy)

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51