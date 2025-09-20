Der SV Kelbra sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Maximiliano Exequiel Conde (SV Kelbra) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nazar Rybak den Ball ins Netz.

SV Kelbra baut Vorsprung auf 2:0 aus – 18. Minute

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Knothe den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (71.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Weißenfelser aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi, Okapal (83. Hegenbart), Conde (90. Steinberg), Shpikula, Rybak, Eis, Barthel, Nosov (75. Khudyi), Matschulat, Gurniak

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Schneider, Hartmann, Knothe, Lieb, Berbig (65. Binneböse), Hoppen, Knothe, Küster, Pschribülla (83. Bader), Reinschmied

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55