Kelbra/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Laucha mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Kundlatsch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SV Kelbra in Minute 55 2:0 in Führung

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach der Pause. Zehn Minuten nach Anstoß gelang es Henrik Sommer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (55.). Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Kelbraer sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Shpikula, Rybak, Seliushkov, Khudyi (76. Hegenbart), Okapal, Conde (73. Eßrich), Matschulat, Sommer, Nosov, Gurniak

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Keidel, Saal, Schmidt, Hahnemann, Schaer (76. Fahnert), Bothe, Krentz, Thieme, Riesen, Schumann

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60