Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 51 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde ein weiteres Tor durch Eric Okapal erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

Nur sechs Minuten vor Schluss gelang es Arthur Ducke, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Tagishi, Rybak, Okapal (86. Angermann), Conde, Eis, Matschulat, Shpikula, Hegenbart (62. Khudyi), Nosov

SSC Weißenfels II: Magul – Baust, Kresse, Ducke, Petrick, Scherbaum, Scheiding, Hauer (70. Roy), Häcker, Barnickel, Karl (86. Apel)

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51