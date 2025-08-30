Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 45 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Großgrimma: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (1:1).

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte einmal Gelb ein (33.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball ins Netz.

Minute 43 SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 auf Augenhöhe mit SV Großgrimma – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Spieleraustausch nochmal neue Energie aufs Feld zu bringen. Hannes Stadler kam rein für Tom Kammler und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Nick Simon den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr einholen. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Freudenberg, F. Kopp, Ghebregergis (83. L. Schmidt), Krämer (84. Simon), Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Köhler, Kowol, Kammler (80. Stadler), Kräuter, L. Kopp

SV Großgrimma: Meißner – Baum (61. Schneider), Witt, Weidner, Krobitzsch, Göbel, Bauer, Angeli, Beyer (74. Wöpe), Rackowitz, Beyenbach (74. Pillert)

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45