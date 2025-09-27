Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 69 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg freuen.

Weißenfels/MTU. In einer unverhofften Kehrtwende hat der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 nach einem klaren Rückstand den FC RSK Freyburg mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Weißenfelser Gastgeber bereit: Kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, lenkte Ciprian Ungureanu den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Freyburgern unerwartet die Führung (37.). In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Christopher-Ramon Denzin erzielt.

Minute 58 SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und FC RSK Freyburg im Gleichstand – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Denzin den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr einholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Rothhoff, Krämer, Kräuter, Schell (84. Drischmann), Ullmann, F. Kopp, Kowol (89. Köhler), Denzin, L. Kopp (74. Schmidt), Dos Prazeres Pires (56. Kammler)

FC RSK Freyburg: Madeja – Schied (56. Beyer), Sambu, Pereira Nunes, Kaiser, Weise, Töpe, Rosenberg (86. Hüttig), Krumbholz, Schirner, Großmann

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69