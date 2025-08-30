Dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 4:1 (1:1) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 nach einem deutlichen Rückstand den SV Großgrimma mit einem 4:1 (1:1) bezwungen.

Max Rackowitz traf für den SV Großgrimma in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte einmal Gelb ein (33.). Die Hohenmölser konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Joao Carlos Dos Prazeres Pires der Torschütze.

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 Kopf an Kopf mit SV Großgrimma – 1:1 in Minute 43

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Hannes Stadler wurde für Tom Kammler eingesetzt und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Nick Simon den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Weißenfelser aber nicht mehr wettmachen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Krämer (84. Simon), Freudenberg, L. Kopp, Kowol, Kräuter, Köhler, Ghebregergis (83. L. Schmidt), Kammler (80. Stadler), Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), F. Kopp

SV Großgrimma: Meißner – Göbel, Witt, Bauer, Angeli, Baum (61. Schneider), Krobitzsch, Rackowitz, Beyer (74. Wöpe), Weidner, Beyenbach (74. Pillert)

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45