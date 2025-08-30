Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 45 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Großgrimma am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (1:1)-Erfolg für die Gastgeber.

In Minute 13 schoss Max Rackowitz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Die Hohenmölser konterten in der 43. Spielminute. Diesmal war Joao Carlos Dos Prazeres Pires der Torschütze.

1:1 für SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und SV Großgrimma – Minute 43

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Hannes Stadler kam rein für Tom Kammler und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Nick Simon, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), L. Kopp, Krämer (84. Simon), F. Kopp, Ghebregergis (83. L. Schmidt), Köhler, Kräuter, Kowol, Kammler (80. Stadler), Freudenberg

SV Großgrimma: Meißner – Göbel, Weidner, Bauer, Witt, Beyenbach (74. Pillert), Baum (61. Schneider), Angeli, Krobitzsch, Rackowitz, Beyer (74. Wöpe)

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45