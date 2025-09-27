Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 69 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg freuen.

Weißenfels/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 nach einem klaren Rückstand den FC RSK Freyburg mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Weißenfelser Gastgeber bereit: Kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 37, lenkte Ciprian Ungureanu den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Freyburgern unerwartet die Führung (37.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Christopher-Ramon Denzin der Torschütze (58.).

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 Kopf an Kopf mit FC RSK Freyburg – 1:1 in Minute 58

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Denzin, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol (89. Köhler), Denzin, L. Kopp (74. Schmidt), Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Krämer, F. Kopp, Schell (84. Drischmann), Ullmann, Kräuter, Rothhoff

FC RSK Freyburg: Madeja – Weise, Schirner, Schied (56. Beyer), Pereira Nunes, Kaiser, Töpe, Rosenberg (86. Hüttig), Sambu, Krumbholz, Großmann

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69