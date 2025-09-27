Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 erzielte am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 69 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Freyburg: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (0:1).

Die Weißenfelser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Treffer in Minute 37 dann von Ciprian Ungureanu ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Freyburgern eine unverhoffte Führung (37.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Christopher-Ramon Denzin der Torschütze (58.).

58. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 auf Augenhöhe mit FC RSK Freyburg – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Bereits fünf Spielminuten darauf konnte Denzin (Weißenfels) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+1). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter, L. Kopp (74. Schmidt), Kowol (89. Köhler), F. Kopp, Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Krämer, Rothhoff, Ullmann, Denzin, Schell (84. Drischmann)

FC RSK Freyburg: Madeja – Rosenberg (86. Hüttig), Kaiser, Großmann, Schirner, Sambu, Weise, Schied (56. Beyer), Krumbholz, Pereira Nunes, Töpe

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69