Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SSC Weißenfels II mit 0:2 (0:0).

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 16 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Phillip Kopp das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (61.).

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 liegt 0:2 zurück – 66. Minute

Nur fünf Spielminuten später konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sind dennoch auf Platz sechs gerutscht.

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Rothhoff, Kowol (69. Drischmann), Kräuter (69. L. Schmidt), Freudenberg, L. Kopp, Köhler (46. Brendel), Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Krämer, F. Kopp, Schell

SSC Weißenfels II: Magul – Scheiding, Hauer (71. Roy), Schumann, Thormann, Ducke (65. Petrick), Kopp, Olajide (79. Karl), Beyer (85. Maas), Barnickel, Kresse (46. Scherbaum)

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99